РИАМО - 20 июл. После перевода городских стационаров в привычный режим работы врачи провели 7 тысяч операций, все пациенты таких стационаров проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Двадцать вернувшихся к стандартному режиму работы стационаров продолжают наращивать объемы оказания плановой помощи. В клиниках, которые возобновили прием плановых пациентов, уже проведено семь тысяч операций», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее столичные стационары перепрофилировали для лечения пациентов с Covid-19. Теперь, когда больницы начали возвращаться к привычному режиму работы, в плановом и экстренном порядке были госпитализированы порядка 20 тысяч пациентов.

Все пациенты таких стационаров проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Пока ждут результатов, их помещают в отдельные палаты. Раз в неделю планируют проверять и весь медицинский персонал стационаров.

Прием ведется с интервалами не менее 15 минут. Кроме того, внутри больниц обрабатывают все контактные поверхности, а койки для пациентов ставят на увеличенном расстоянии друг от друга.