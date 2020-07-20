РИАМО - 20 июл. Судно «Январь», затонувшее в Москве-реке в Красногорске, планируется поднять из реки в понедельник, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Утром 18 июля в ЕДДС сообщили о затоплении судна «Январь» по адресу: Центральная улица, в районе дома 89.

«Установлено, что вечером владелец судна «Январь» пришвартовался около пирса. Придя утром, он обнаружил, что судно подтоплено и килем находится на дне, над поверхностью воды находятся рубка и мостик капитана», - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, людей на судне ночью не находилось.

В результате затопления судна произошла утечка нефтепродуктов. Специалисты уже завершили работу по удалению радужной пленки от дизельного топлива

Подъем судна будет осуществляться за счет владельца.