РИАМО - 20 июл. В столице почти на 90% сократилось количество обращений в центр занятости для получения пособий по безработице после отмены ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200–1500 в день, то есть почти на 90% меньше», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такое значительное сокращение числа обращений за пособиями по безработице связано с тем, что многие компании возобновляют свою работу. В настоящее время 196 тысяч жителей столицы имеют статус безработного. При этом свыше 60% из них намерены трудоустроиться в ближайшее время.

Из-за пандемии Covid-19 уровень безработицы в городе теперь составляет 2,72%. А до введения всех ограничений, в том числе режима самоизоляции, он считался одним из наиболее благоприятных по стране.

Такие компании, как службы доставки, кол-центры и онлайн-сервисы, смогли оперативно подстроиться под новые условия. Им удалось наладить рабочие процессы и сохранить штат сотрудников.

На сегодняшний день в московском центре занятости доступны 72 тысячи вакансий. В поисках работы можно зайти на сайт «Моя работа» или в один из 50 офисов «Мои документы». Кроме того, в трудоустройстве помогут сотрудники флагманского центра «Моя работа» и центра «Моя карьера».