РИАМО - 20 июл. В сентябре 2020 года планируют завершить реставрацию здания родильного приюта на территории усадьбы Ильинское в Красногорске, также в сентябре планируют закончить капитальный ремонт здания лазарета, работы проводят в рамках проекта «Императорский маршрут», сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ильинское: здание родильного приюта, 1892 год» передан фонду содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в безвозмездное временное пользование на период реставрации и приспособления к современному использованию.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями с инвесторами от Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества в мае 2020 года генеральным подрядчиком ООО «Комстрой» были начаты работы по реставрации и приспособлению к современному использованию здания родильного приюта. Ориентировочный срок завершения работ – сентябрь 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас также идет капитальный ремонт здания лазарета для раненых участников Русско-японской войны, где будет создан Музей милосердия и Российского общества Красного креста. Работы планируют закончить также в сентябре.

«Проект по созданию музейно-рекреационного кластера «Императорская усадьба Ильинское-Усово» является приоритетным для правительства Московской области, учитывая огромное значение решения задач по сохранению историко-культурного наследия и возрождению основ и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых», — подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что в рамках реализации этого проекта в октябре прошлого года в селе Ильинское подписали двустороннее соглашение о создании музея материнства и младенчества в здании родильного приюта на территории императорской усадьбы Ильинское-Усово. В церемонии приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина и директор фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Алла Чигринова.

Красногорск является участником национального туристического проекта «Императорский маршрут». Проект реализуется под эгидой министерства культуры Российской Федерации совместно с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.

Цель проекта - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющих России, ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, а также о членах императорской семьи - щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.