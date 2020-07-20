РИАМО - 20 июл. На территории Подмосковья остаются подтопленными 15 дачных участков и пять дачных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Грозовой фронт с ливнями прошел по территории Подмосковья в период с 8 по 15 июля. В результате непогоды были подтоплены территории дачных участков. Так, только 15 июля за полдня выпало более 55% месячной нормы осадков.

«По состоянию на 06:00 20 июля 2020 года в двух муниципальных образованиях остаются подтопленными: 15 дачных участков, пять дачных домов в Можайском городском округе, и перелив одного участка дороги в Наро-Фоминске», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий подтоплений привлекались 385 человек, 49 единиц техники, из них от МЧС — 10 человек, три единицы техники.