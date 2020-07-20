РИАМО - 20 июл. При заезде участников молодежного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске было проведено экспресс-тестирование на коронавирус, по итогам Covid-19 подтвердился у двух людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В Солнечногорске открылся форум «Территория смыслов», который продлится до 2 сентября. 18 июля при заезде было проведено экспресс-тестирование, в результате которого у трех человек выявили подозрение на коронавирус.

«Данные трое участников были изолированы и сдали повторные тесты, которые подтвердили наличие вируса у двоих, третий человек вернулся в лагерь. Двое с подтвержденными диагнозами находятся в инфекционном боксе Солнечногорской ЦРБ», — говорится в сообщении.

За медицинской помощью в службу медицины катастроф 19 июля участники форума не обращались. Мероприятия форума проводятся согласно плану в штатном режиме.

По информации МЧС, в первой смене форума принимают участие 99 человек из 100. Смена продлится до 24 июля.

Всего же форум «Территория смыслов» примет еще пять тематических смен: с 26 июля по 1 августа — «Гражданское общество»; с 3 по 9 августа — «Политика и сетевые лидеры»; с 11 по 17 августа — «Вызовы образования»; с 19 по 25 августа — «Служение Отечеству»; с 27 августа по 2 сентября — «Цифровая экономика».

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизировалась. Открыты парки, скверы, рестораны. В транспорте и общественных местах продолжает действовать масочный режим.

За весь период после коронавируса в Подмосковье выздоровели 43 367 пациентов.