РИАМО - 20 июл. Два крупнейших российских оператора связи «МегаФон» и МТС стали участниками программы столичного правительства по пилотному тестированию инноваций, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программа тестирования инноваций в столице утверждена в конце мая текущего года. В ее рамках технологичные стартапы и компании-разработчики смогут испытывать свои продукты в реальных условиях — на базе организаций-партнеров. До конца этого планируется испытать порядка 100 перспективных разработок.

«Количество площадок для тестирования новых технологий приближается к 60. Партнерами программы выступают государственные и коммерческие организации, медицинские, научные и образовательные центры, включая ведущие вузы города», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что «МегаФон» и МТС в данной программе выступят в качестве заказчиков для инновационных стартапов. На площадках мобильных операторов разработчики будут пробовать современные облачные и другие решения.

Так, МТС планирует сотрудничать с разработчиками решений в области интернета вещей. Компанию интересуют следующие направления: умный город, энергетика и ЖКХ. Кроме того, МТС заинтересован в компаниях, которые трудятся в медиа, ретейле и электронной коммерции, а также развивают беспилотный транспорт, компьютерные игры с использованием облачных сервисов и многое другое.

«МегаФон» планирует сотрудничать с разработчиками в области испытания продуктов, которые предполагают автоматизацию обслуживания, повышение эффективности продаж и ИТ-инфраструктуры. Еще компанию интересует сфера искусственного интеллекта и больших данных.