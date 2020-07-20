РИАМО – 20 июл. В лесах Московской области сейчас можно собирать чернику, землянику, белые грибы, однако в лесу не стоит забывать про правила безопасности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Сейчас наступило богатое время в лесах – можно сказать, что сейчас везде есть все: земляника, черника, малина, из грибов можно идти за белыми, сыроежками и лисичками с подберезовиками», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несмотря на располагающий к лесным прогулкам период, жителям и гостям Подмосковья не стоит забывать про правила безопасности.

«Предупредите своих родственников или знакомых, куда вы идете, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете, - не полагайтесь на свое знание местности. Лес беспечности не прощает!» - добавил собеседник агентства.

В случае, если грибник потеряется в лесу, ему нужно позвонить по номеру «112», назвать диспетчеру место, где зашел в лес, примерное направление движения и ориентиры, которые видит. В ожидании помощи не нужно передвигаться по лесу хаотично. Необходимо оставаться на месте.