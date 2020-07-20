РИАМО - 20 июл. За минувшие сутки в столице умерли 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, за весь период в городе скончались 4314 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

В данном случае нужно вызвать врача на дом.

Москва постепенно возвращается к прежней жизни. Городские больницы возобновляют плановый прием пациентов. Все потоки пациентов разделены. В медучреждениях соблюдают социальную дистанцию, также пациенты проходят тестирование на коронавирус.

Во всех общественных местах нужно надевать средства индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.