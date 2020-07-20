РИАМО - 20 июл. В Подмосковье и столице в понедельник ожидается кратковременный дождь, а температура воздуха может подняться до 23-24 градусов, атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве - 21-23, по области - 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%.

В целом в регионе в понедельник установится комфортная погода.