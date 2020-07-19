РИАМО - 19 июл. В Московской области в текущем году планируется завершить строительство 346 многоквартирных домов (МКД), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«На данный момент в соответствии с графиком ведутся работы на 153 объектах, более 60 МКД получили заключения о соответствии», - говорится в сообщении.

На ряде объектов в связи с приостановкой строительства возникло отставание. Данные стройплощадки находятся на особом контроле ведомства, там работы будут завершены в срок.

Всего в этом году планируется выполнить обязательства по 43 тысячам договорам долевого участия. Общая площадь жилья для заселения составит 4 миллиона квадратных метров.