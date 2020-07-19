РИАМО - 19 июл. В подмосковном учебном центре завершился всеармейский этап конкурса «Аварийный район», выиграла третий год подряд команда спасателей 12 Главного управления Минобороны РФ, сообщается на сайте министерства обороны России.

Второе место заняла команда Северного флота, бронза досталась спасателям Ракетных войск стратегического назначения.

«Чтобы заслужить звание лучшего аварийно-спасательного формирования России, участникам предстояло проявить все свои профессиональные качества и приложить максимум усилий при прохождении препятствий - преодолеть огненно-штурмовую полосу, взобраться на двенадцатиметровый скалодром, справиться с очагом возгорания», - говорится в сообщении.

Кроме того, команды-участники транспортировали макет аварийного боеприпаса на военном грузовике через пересеченную местность, извлекали пострадавшего из-под завала, выбирались из заблокированного лабиринта, поражали мишени из штатного оружия.

Наградил победителей руководитель конкурса - начальник 12 Главного управления генерал-майор Игорь Колесников.

Команды 12 Главного управления и Северного флота представят РФ на международном этапе конкурса в рамках «АрМИ-2020» в августе.