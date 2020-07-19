РИАМО - 19 июл. Петербургский «Зенит» выиграл у московского «Спартака» в полуфинале турнира Олимп — Кубок России, в финале команда сыграет с подмосковными «Химками», сообщает Газета.ru.

Встреча между футбольными клубами прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

«В составе победителей отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев. У гостей мяч забил Александр Соболев»,- говорится в сообщении.

В финале турнира петербургский «Зенит» встретится с ФК «Химки» из Московской области, который одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.