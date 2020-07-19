РИАМО - 19 июл. В этом году в Московской области заключено более 22 тысяч договоров долевого участия, среди которых свыше 3 тысяч - с использованием счетов эскроу, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Всего с момента перехода на проектное финансирование строительства застройщиками заключено свыше 6 тысяч договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов на общую сумму порядка 70 миллиардов рублей.

«На сегодняшний день, согласно информации Центрального Банка, Московская область занимает лидирующие позиции и находится на втором месте в России по заключению договоров долевого участия с использованием счетов эскроу», - говорится в сообщении.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян отметил, что в регионе важно работать на опережение и не допустить появления обманутых дольщиков, для чего ведомством проводится важная и системная работа.

«В этом месяце Главгосстройнадзором Московской области дополнительно подписано еще два соглашения с крупными банками, согласно которым нами будет предоставляться подробная информацию о неблагонадежных застройщиках, что поможет обезопасить дольщиков от рискованных сделок», - добавил Гарибян.

Эскроу-счет в долевом строительстве – это специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.