РИАМО - 19 июл. В возрасте 71 года в столице умер заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров, который занимался разработкой первых технологий тушения пожаров с помощью авиации, сообщает Газета.ru.

«В свое время под его руководством управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, <...> не имеющих аналогов в мировой практике», — говорится в сообщении.

Закиров с 1995 года трудился в должности начальника управления авиации, начальника авиации МЧС России - директора государственного унитарного авиационного предприятия, а также начальника авиации - начальника управления авиации МЧС России.

Как уточняется на сайте МЧС России, личный состав ведомства скорбит и выражает соболезнование родным и близким Закирова.