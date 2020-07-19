РИАМО - 19 июл. По факту избиения двухлетнего малыша отчимом в Дмитровском городском округе прокуратура Подмосковья организовала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Двухлетний мальчик был обнаружен 18 июля вечером в Дмитровском округе со следами побоев. По предварительным данным, малыша избивал отчим. Мужчину, а также мать мальчика доставили в полицию.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего», - говорится в сообщении.

Предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, находится в органах прокуратуры Подмосковья на контроле.