РИАМО - 19 июл. В Королеве инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья выявили три объекта незаконного строительства, по каждому из них готовится дорожная карта по ликвидации, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Объект будет либо снесен, либо приведен в соответствие с законом. С актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Также скоро жители Подмосковья смогут сами выявлять объекты незаконного строительства. Это можно будет сделать с помощью AR-технологии (технологии дополненной реальности), которую планируют реализовать в мобильном приложении «Подмосковные стройки».