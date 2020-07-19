РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске собственник земельного учатска перекрыл сток дождевых вод из лесной зоны, это грозит затоплением домам в поселке Леспроект, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил на интернет-портале решить проблему с перекрытием стока воды и исправить ситуацию с затоплением леса. Это угрожает затоплением поселку Леспроект со стороны железнодорожной станции Кутузовская. После постройки ангаров в 2019 году на пересечении улиц Станционная и Лесная был перекрыт сток дождевых, талых, родниковых и других вод из леса и поселка в низину, образовалось затопление леса. Особенно сильно оно проявляется сейчас, после ливней.

«17 июля проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены. В настоящее время собственник участка приступил к устройству дренажной системы отвода грунтовых и дождевых вод. На сегодняшний день отток воды из лесного массива происходит беспрепятственно. Окончательно работы по обустройству дренажной системы будут завершены собственником к 4 сентября 2020 года», - сказал замглавы администрации Подольска по развитию территорий Сергей Иванов.

Он уточнил, что в 2019 году на земельном участке площадью 6030 квадратных метров с разрешенным использованием «для строительства объектов коммунального, бытового назначения и инженерной инфраструктуры», зарегистрировано право собственности на физическое лицо.

По его словам, в результате освоения участка собственник преградил путь естественному водотоку из лесного массива. Ливневые и талые воды проходили по данному участку, пересекали через водоперепускную трубу автомобильную дорогу Подольск - Лесхоз и попадали в каскад прудов.