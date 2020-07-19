РИАМО - 19 июл. В воскресенье восстановили движение трамваев между станциями метро «Павелецкая» и «Пролетарская», из-за переноса путей у Павелецкого вокзала изменился маршрут знаменитого столичного трамвая «Аннушка», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трамваи теперь останавливаются прямо перед зданием Павелецкого вокзала, а также могут поворачивать в сторону станции метро «Пролетарская». До реконструкции путей они шли с Кожевнической улицы только в сторону станции «Тульская».

«Маршрут легендарной «Аннушки» (А) тоже изменился. Трамваи пойдут от «Чистых прудов» через «Павелецкую» и «Пролетарскую» до Новоконной площади», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отмечал, что время пересадки между трамваем и метро на станции «Павелецкая» после реконструкции путей сократилось почти в три раза.