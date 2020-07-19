РИАМО - 19 июл. Состояние избитого отчимом двухлетнего мальчика в Дмитровском городском округе оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Двухлетний мальчик был обнаружен 18 июля вечером в Дмитровском городском округе со следами побоев. По предварительным данным, с 1 по 18 июля малыша избивал отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Мать малыша обвиняют по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Сейчас в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Правоохранительные органы, сотрудники ПДН работают, выясняют нюансы, разыскивают родственников. Для нас важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает», — сказала детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.

Она уточнила, что малыш пока находиться в больнице под наблюдением врачей. Мальчик активный, он бегает и играет.

По словам детского омбудсмена в регионе, пока неясно, как сложится дальнейшая судьба ребенка, это зависит от результатов предварительного расследования правоохранительных органов, а также от решения комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки.