РИАМО - 19 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили пять объектов самовольного строительства в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По каждому выявленному самовольному объекту готовится дорожная карта по его ликвидации. Объект будет либо снесен, либо приведен в соответствие с законом», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что с актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора Подмосковья.

Также в скором времени жители региона самостоятельно смогут выявлять объекты незаконного строительства с помощью AR-технологии (технологии дополненной реальности), реализованной в мобильном приложении «Подмосковные стройки».