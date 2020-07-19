РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина открылся 5D-кинотеатр, который позволяет создавать виртуальную имитацию реального мира, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке имени Талалихина открылся 5D-кинотеатр. Аттракцион позволяет погрузиться в виртуальный мир. Время сеансов — от трех до восьми минут. Зрителями могут стать дети старше трех лет и взрослые. Билеты на сеансы стоят 200 рублей», — говорится в сообщении.

5D-формат — это кинотеатр, в котором у зрителя задействованы все органы чувств помимо зрения и слуха. Объемное изображение достигается за счет полукруглого экрана и стереозвука.

Зрители смотрят ролики на подвижных платформах, которые поворачиваются под разными углами. Они могут чувствовать ветер и капли искусственного дождя, а также запахи. Во время сеанса можно полетать в небе, поплавать в море, погонять на спортивных мотоциклах с ощущением полной реальности происходящего.