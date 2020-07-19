РИАМО - 19 июл. Автолюбителям в Москве рекомендуется соблюдать осторожность из-за прогнозируемого дождя с грозой, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Сегодня до конца дня действует экстренное предупреждение по погоде — дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожнее!» — говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили, что в контакт-центр «Московского транспорта» можно сообщить о поваленных знаках по номеру 3210. Там же принимают заявки о поврежденных светофорах.

Ранее синоптики сообщили, что до конца воскресенья в Московском регионе ожидаются гроза, ливни и порывистый ветер. Также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.