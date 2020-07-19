РИАМО - 19 июл. В Голицыне Одинцовского городского округа мужчина в состоянии алкогольного опьянения дважды переехал свою супругу на иномарке, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина совершил убийство из личной неприязни.

«На своем автомобиле Ford Focus мужчина сбил женщину, но она еще подавала признаки жизни. Тогда злоумышленник переехал жертву повторно», — отмечается в сообщении.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина ранее уже был судим.

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