РИАМО - 19 июл. В Подмосковье и Москве на 20 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве предупреждение из-за грозы и сильного дождя действует с 03:00 до 10:00 20 июля, в Подмосковье – до 12:00 20 июля из-за грозы и до 13:00 20 июля из-за дождя.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Рязанской и Тамбовской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе в ночь на 20 июля ожидается плюс 13-15 градусов, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днем 20 июля будет до плюс 20-22 градусов. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы ожидаются до 17 метров в секунду.