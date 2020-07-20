РИАМО - 20 июл. Выпускники российских школ, в том числе в Подмосковье и Москве, в понедельник будут сдавать Единый государственный экзамен по биологии и иностранному языку письменно (английский, французский, немецкий, испанский, китайский).

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. Кроме того, выпускники уже сдали историю, математику, химию, обществознание и физику.

Пункты сдачи ЕГЭ в Подмосковье обеспечены бесконтактными термометрами для измерения температуры тела, обеззараживателями воздуха, масками и перчатками.

Всего в Московской области открылось 264 пункта для сдачи Единого госэкзамена. За ходом проведения ЕГЭ следят общественные наблюдатели.

В столице на сдачу ЕГЭ зарегистрировались порядка 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники 2020 года и свыше 13 тысяч — выпускники прошлых лет.

В пунктах сдачи ЕГЭ в столице также проводится регулярная дезинфекция. Все сотрудники, задействованные в приеме экзамена, прошли тестирование на Covid-19.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены на 24 июля (все предметы, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля (по всем предметам). «Вторая волна» сдачи ЕГЭ стартует 3 августа.