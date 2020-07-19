РИАМО - 19 июл. Свыше 500 гостей посетили бесплатный автокинотеатр около станции метро «Филатов луг» в новой Москве с момента его открытия, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Кино посмотрели более 500 человек и две собаки. Один из гостей проехал больше 1,7 тысячи километров, чтобы попасть на кинопаркинг прямо из Сочи», — отмечается в материале.

С начала открытия на площадку въехало более 300 авто, из них седанов на 10% больше, чем кроссоверов. Примечательно, что самое старое авто, замеченное на кинопаркинге, — Ford Mustang 1965 года, а самое новое — Chevrolet Camaro, которое прибыло, даже не успев получить номера.

Большинство посетителей кинопаркинга прибыли парами, в зрительских рядах зафиксировали более 1 тысячи поцелуев.

Смотреть фильмы можно только из легкового автомобиля: на парковке большой экран, а звук транслируется в радиомагнитолу машины на специальную FM-волну.