РИАМО - 19 июл. Прохладная погода и регулярные дожди ожидают жителей Московского региона на предстоящей неделе, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Погода будет прохладной, практически каждый день будут идти дожди различной интенсивности. Будет преимущественно облачно», — сказал собеседник агенства.

По его словам, самый сильный дождь на неделе будет идти в ночь с понедельника на вторник.

Леус добавил, что в первой половине недели столбики термометров ночью будут колебаться от 12 до 17 градусов тепла, а днем — от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Во второй половине недели станет гораздо прохладнее. Температура ночью составит плюс 9-14 градусов, а днем — плюс 17-22 градуса, заключил синоптик.

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