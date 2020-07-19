РИАМО - 19 июл. Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр, известный под ником Гном Гномыч, завел секретный аккаунт в социальной сети TikTok, сообщает Газета.ru.

Об этом родители Александра сообщили в Instagram.

«Саша завел себе сам секретную страницу в TikTok и снимает туда видео с друзьями. Парочку разрешил выложить здесь! <…> Наснимал много, будем партиями выставлять», — говорится в сообщении.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская подчеркнули, что никакого отношения к данному контенту не имеют и попросили поддержать творчество сына лайками.