РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июл. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин пожелал удачи участникам премии «Мы рядом» от городского округа, а также поблагодарил их за работу на благо муниципалитета.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году называется «Мы рядом» и посвящена тем, кто оказывал помощь во время пандемии коронавируса. В воскресенье Жигалкин встретился с несколькими участниками из Котельников. Среди них и общественные организации, и предприниматели.

«По словам участников, в случае выигрыша они планируют потратить средства на благотворительность и развитие нашего города. Но, даже несмотря на итоги конкурса, никто не намерен прекращать делать добрые дела. Это очень приятно. Я надеюсь, что в следующем году как можно больше наших жителей станут соискателями премии. Ну а в этом, конечно, мы всей командой будем поддерживать участников от нашего города. Еще раз всем успехов», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что участники премии - это люди, которые находят силы, время и возможность помогать другим людям, совершать благородные дела и поступки независимо от того, в какой ситуации находятся они сами. Жигалкин выразил им искреннюю благодарность.