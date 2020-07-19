РИАМО - 19 июл. В Коломне состоялось торжественное открытие уличной площадки для силовой гимнастики, объект построили по программе «Спорт Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На мероприятии присутствовали министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и директор местной спортивной школы по горнолыжному спорту «Метеор» Георгий Барабошкин. Воркаут-площадка оборудована гимнастическими комплексами и тренажерами.

«Когда мы год назад открывали здесь скейт-парк, нас попросили сделать площадку для силовой гимнастики. Теперь мы ее открываем. Те обещания, которые мы давали год назад, — выполнили. <…> Все соскучились по спорту. Эта площадка открывается первой после той самоизоляции, которая длилась с марта», — отметил Терюшков.

Он добавил, что в текущем году в округе после капитального ремонта откроется стадион «Цементник», планируется сделать две хоккейные площадки.

«Молодежь у нас всегда занимается спортом и любит его. Последние 10 лет мы развиваем отрасль большими темпами. Скейт-парк заполнен любителями экстремальных видов спорта. И силовая гимнастика будет привлекать внимание местных жителей всех возрастов. Ведь ей можно заниматься как с малых лет, так и в более зрелом возрасте», — добавил министр.