РИАМО - 19 июл. Фигуристка Елизавета Нугуманова отреагировала на трагическую гибель спортсменки Екатерины Александровской, сообщает Газета.ru.

Тело 20-летней чемпионки мира среди юниоров нашли 18 июля в районе улицы 1905 года в Москве. По предварительным данным, она выпала из окна. Девушка оставила предсмертную записку.

«Как же так, Катенька. Я помню, как мы с тобой красились в Таллине после стартов. Веселая и жизнерадостная девочка. Пусть земля тебе будет пухом», — написала Нугуманова в своем Instagram-аккаунте.

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. Она выступала в парном катании за Австралию с Харли Уиндзором. Они завоевали золото юниорского чемпионата мира в 2017 году. Позже девушка вернулась в Россию, врачи диагностировали у нее депрессию.