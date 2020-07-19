РИАМО - 19 июл. Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал условие, при котором спортсмен проведет матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Газета.ru.

«Хабиб и Джастин Гэтжи сейчас чемпионы, а Макгрегор лишь на четвертом или пятом месте. Он должен встретиться с Нейтом Диазом или Хорхе Масвидалем, чтобы он стал нам интересен. У Конора есть только один вариант для боя с Хабибом — подраться с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб даст ему реванш», — сказал Абдель-Азиз.

Хабиб одержал победу над Макгрегором в октябре 2018 года на турнире UFC 229 удушающим приемом.

Слухи о повторной встрече двух непримиримых соперников появляются в Сети регулярно, но официальных заявлений от промоушена UFC не поступало.