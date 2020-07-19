РИАМО - 19 июл. Молодой человек с подругой выпили алкоголь с неизвестными в центре столицы, после чего очнулись в парке в районе Бутово без вещей и с оформленным кредитом, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на площади Ильинские ворота в сквере. Неизвестные предложили паре выпить спиртное, после чего пострадавшие очнулись в другой части города.

«У молодых людей пропали мобильные телефоны, золотая цепочка и деньги, а на имя мужчины через мобильный банк взяли кредит в размере 90 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.