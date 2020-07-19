РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июл. В Домодедове за сутки выявили 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали более 1,8 тысячи случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 171 случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 1058 человек. Выздоровели и выписались 43 367 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово — 1879 (+21)», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает «горячая» линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.