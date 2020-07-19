РИАМО - 19 июл. Роспотребнадзор представил новые правила для работы заведений общепита в стране, они заменят старые правила, которые были написаны 20 лет назад, сообщает Газета.ru.

«Как пояснил представитель ведомства, в документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм исходя из изменившегося законодательства», — говорится в сообщении.

В частности, в новых правилах для кафе и ресторанов прописано, что блюда можно заказать через Сеть — с помощью телефона или другими способами. Также есть пункт о том, что клиент не обязан оставлять чаевые персоналу заведения.