РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина начали включать запись голосов 40 самых распространенных певчих птиц средней полосы России, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, с сегодняшнего дня, 19 июля, на территории парка в качестве природных звуков релаксации вы можете постоянно слышать голоса 40 самых распространенных птиц средней полосы России», - говорится в сообщении.

Всех, кто желает насладиться пением птиц и отдохнуть от повседневной суеты, приглашают отправиться на прогулку в парк.

Также с 25 июля в парке начнут работать аттракционы. Сейчас они проходят проверку.