РИАМО - 19 июл. После завершения реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади столицы в шаговой доступности от главного входа в вокзал запустили трамваи, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы рассчитываем, что в сентябре-октябре примерно 90 тысяч пассажиров будут пользоваться трамвайными маршрутами, которые находятся на площади Павелецкого вокзала», - сказал Ликсутов.

По его словам, общее количество пассажиров, которые будут передвигаться по ТПУ, составит около 400 тысяч человек.

Он добавил, что время пересадки между трамваем и метро на станции «Павелецкая» сократилось почти в три раза.

Ранее заммэра отметил, что в мегаполисе к концу 2023 года планируют обновить все трамвайные вагоны.