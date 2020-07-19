РИАМО - 19 июл. В октябре-ноябре этого года количество пассажиров в Московском метрополитене может достигнуть значений, которые были в городе до пандемии коронавируса, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.



«Количество пассажиров в московском метро во второй половине этого года - это примерно в октябре-ноябре, - уже <...> выйдет полностью в те значения, которые были до пандемии вируса», - сказал Ликсутов журналистам.

По его словам, количество пассажиров в городском наземном транспорте полностью выровняется только через год.

В столице в связи с пандемией коронавируса вводили режим самоизоляции, дистанционное образования для школьников и студентов, а также большинство предприятий перешли на дистанционную работу или временно закрылись. В городе также действовал пропускной режим для поездок на общественном и личном транспорте. Сейчас все эти меры отменены.

На сегодняшний день пассажиры общественного транспорта должны носить маски и перчатки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.