РИАМО - 19 июл. Футбольный клуб «Химки» обыграл екатеринбургский «Урал» в полуфинале турнира Олимп — Кубок России, сообщает Газета.ru.

Встреча команд прошла в Екатеринбурге. Она закончилась со счетом 1:3 в пользу подмосковных футболистов.

«В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. За уральцев отличился Андрей Панюков», - говорится в сообщении.

За выход в финал в воскресенье также будут бороться петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра начнется в 18:30.

Финальный матч проведут 25 июля в Екатеринбурге.