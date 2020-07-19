РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. На улице Серпуховской в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в ходе строительства тротуара уберут болото, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются работы по строительству тротуара на улице Серпуховской от дома №3 до дома №6 на улице Революции. Параллельно ведутся работы по отсыпке земельного участка, на котором было болото», - говорится в сообщении.

В ходе работ делают тротуар шириной 2 метра и протяженностью более 350 метров на улице Серпуховская от дома №7 до существующей застройки. Также планируется установить 14 опор уличного освещения.



Ранее работы приостанавливались из-за большого количества воды на участке застройки, а также в связи с согласованием новой трассы, которую с помощью прокола делал МУП «Водоканал».