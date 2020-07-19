РИАМО - 19 июл. Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Island 2 в Абу-Даби, сообщает Газета.ru.
«Противником россиянина на турнире стал грузинский спортсмен Роман Долидзе, который нокаутировал Ибрагимова в конце первой пятиминутки, нанеся удар коленом в голову и проведя добивание», — отмечается в материале.
Для Долидзе этот бой стал дебютным в UFC. Ибрагимов же проиграл в трех поединках подряд.
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