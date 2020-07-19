РИАМО - 19 июл. Ежегодно в столице планируется покупать около 100 новых трамваев, таким образом в городе к концу 2023 года обновят все трамвайные вагоны, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Трамвайная инфраструктура города будет фактически новая», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в мегаполисе насчитывается уже 350 новых трамваев. Каждый год город планирует покупать почти по 100 новых единиц.

В воскресенье благодаря запуску трамваев на Павелецкой площади после реконструкции путей почти на 70% трамвайных маршрутов юга Москвы вышли комфортабельные трамваи нового поколения.

«Также каждый год мы реконструируем от 25 до 30 километров трамвайных путей», - добавил Ликсутов.

По его словам, в городе планируют, чтобы в начале 2024 года вся трамвайная сеть столицы была совершенно другого качества и полностью соответствовала тем требованиям, которые ей предъявляют москвичи.