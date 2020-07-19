РИАМО - 19 июл. На территории Подмосковья во второй половине воскресенья ожидается гроза, дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды, <…> c 15:00 до конца суток 19 июля по Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По возможности, стоит отказаться от поездок на личном транспорте. При нахождении за рулем необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Пешеходы на улице должны укрыться в капитальных строениях и переждать непогоду. Также необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.