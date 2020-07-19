РИАМО - 19 июл. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о текущем состоянии добровольцев, которым была введена вакцина от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По его словам, все участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Первая группа участников тестирования была выписана 15 июля, вторую группу планируют выписать 20 июля.

«Все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — добавил Тарасов.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 771 546 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.

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19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.