РИАМО - 19 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 85-летием советского и российского актера, режиссера и сценариста Василия Ливанова.

«Несколько поколений зрителей выросли на замечательных фильмах с вашим участием, самый знаменитый и любимый из которых, конечно, Шерлок Холмс. Персонажи многих мультфильмов говорят вашим неповторимым тембром», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Мэр пожелал знаменитому артисту здоровья и долгих лет жизни.

Ливанов родился 19 июля 1935 года. Наибольшую известность он получил за создание экранного образа известного английского сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов режиссера Игоря Масленникова.

Ливанов играл Холмса с 1980 по 1986 год. В 2006 году за эту роль его удостоили ордена Британской империи — данную награду иностранные граждане получают крайне редко.

Голосом артиста также говорят герои мультфильмов «Карлсон вернулся», «Чебурашка», «Айболит и Бармалей» и «Шапокляк».