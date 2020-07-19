РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили 13 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2076 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявлен 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Люберцах выявили за сутки 13 случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2076 заболевших», — говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 324 случая. В Дзержинском выявили два новых случая Covid-19, общее число заражений в округе достигло 568.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 1058 пациентов. Выздоровели и выписались 43 367 человек.

Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.