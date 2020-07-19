РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В городском округе Подольск выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировано более 3,8 тысячи случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Подольске за сутки выявили девять новых случаев. Всего в округе зафиксировано 3804 заболевших», — говорится в сообщении.

В Подмосковье за сутки выявили 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 743 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1058 человек. Выздоровели и выписались 43 367 пациентов.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.