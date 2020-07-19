РИАМО - 19 июл. Сотрудники полиции задержали мать двухлетнего мальчика, которого истязал отчим в подмосковном Дмитрове, в отношении женщины возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным следствия, мужчина систематически причинял малолетнему пасынку телесные повреждения. Отчим наносил мальчику удары по голове, лицу, телу, рукам и ногам. Уточняется, что 29-летняя уроженка Тульской области и ее сожитель – 22-летний житель Саратовской области — доставлены в отдел полиции.

«В отношении матери ребенка отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Молодой человек доставлен в следственные органы, в отношении него принято процессуальное решение.

В настоящее время пострадавший ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.