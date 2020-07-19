РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В городском округе Подольск с начала текущего года пять жителей получили материальную помощь на открытие собственного бизнеса, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском центре занятости состоялось заседание комиссии по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан.

Еще в одном случае принято положительное решение. Всего за первое полугодие подобную помощь получили пять безработных граждан», - говорится в сообщении.

Они получат единовременную финансовую помощь на открытие предпринимательской деятельности в размере 145 560 рублей.

Для открытия собственного дела безработный гражданин должен обратиться в центр занятости населения в соответствии с регистрацией по месту жительства и получить государственную услугу по содействию самозанятости.